2019-12-02T14:04:23+03:00
Общество

В Тюмени оштрафуют организацию, поставляющую питание школьникам

Предприятие неправильно хранило крупы
Вадим Бегун
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В Тюмени оштрафуют организацию, поставляющую питание тюменским школам. Фото - управления Россельхознадзора по Тюменской области.В Тюмени оштрафуют организацию, поставляющую питание тюменским школам. Фото - управления Россельхознадзора по Тюменской области.
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В Тюмени проведена плановая выездная проверка в отношении комбината школьного питания. В ходе нее были выявлены множественные нарушения.

– На потребительской таре крупы отсутствовали маркировочные ярлыки, было просто невозможно идентифицировать продукцию с товарно-сопроводительными документами. Также были нарушения условий хранения этой самой крупы: завышены показатели влажности, которая составила 80 процентов. Кроме того, перловая крупа не соответствовала качеству по показателю доброкачественное ядро, – рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что по фактам выявленных нарушений в отношении должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что учеников одного из общеобразовательных учреждений Упоровского района кормили кашами из некачественной крупы. Она не соответствовала требованиям нормативных документов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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