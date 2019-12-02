2019-12-02T13:11:16+03:00
Спорт

Вартовчане выбирают здоровый образ жизни

Условия для этого создали мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни»
Лидия Шумкова
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На развитие наиболее популярных видов спорта в Нижневартовске потратят 3,8 миллиона рублей. Фото с сайта n-vartovsk.ruНа развитие наиболее популярных видов спорта в Нижневартовске потратят 3,8 миллиона рублей. Фото с сайта n-vartovsk.ru
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Почти в половину увеличилось количество спортивных мероприятий в Нижневартовске по сравнению с прошлым годом. Только в первом полугодии 2019 в столице Самотлора провели 325 физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а участие в них приняли более 21 тысячи человек. Общий же охват населения в этом году составил свыше 33 тысяч человек.

Для создания условий по занятию физической культурой и массовым спортом в городе реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни», являющийся частью национального проекта «Демография». В рамках него в Нижневартовске заключено Соглашение о предоставлении субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организации спортивной подготовки и оснащения объектов спортивной инфраструктуры.

-Нижневартовск закупит самый современный спортивный инвентарь на 3,8 миллиона рублей. Деньги будут потрачены на развитие наиболее популярных видов спорта, – передают слова депутата Сергея Великого в думе Югры.

Продолжается в Нижневартовске и развитие адаптивной физической культуры и спорта: девять тренеров организуют тренировочный процесс по девяти спортивным дисциплинам. Численность занимающихся сегодня - свыше 300 человек.

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