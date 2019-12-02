Проверка слуха: омский генерал станет руководить тюменской полицией

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-02T13:37:35+03:00

По информации СМИ, Леонид Коломиец в ближайшие дни приедет в областной центр

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В ближайшее время руководитель омской полиции переедет в Тюмень. Об этом пишут омские и тюменские средства массовой информации.

По сведениям «Омск-Информ», совсем скоро генерал-майор Леонид Коломиец приедет в Тюмень, чтобы взять бразды правления местными полицейскими в свои руки. Об этом информационному агентству сообщают собственные источники.

Начальник ОИОС управления МВД по Омской области, майор внутренней службы Алексей Командыков в разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды - Тюмень" не подтвердил отставку высокопоставленного полицейского.

Напомним, что в ноябре Юрий Алтынов освободил пост руководителя управления МВД по Тюменской области. Причина ухода весьма банальна – он достиг возраста, который позволяет уйти на пенсию. Позже стало известно, что экс-главу местных полицейских, которого подозревают в получении взятки, отправили под домашний арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU