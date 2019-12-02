2019-12-02T12:39:00+03:00
Политика

Руководителем аппарата губернатора Тюменской области назначена Ольга Мамонтова

Распоряжение подписал 2 декабря губернатор Александр Моор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Руководителем аппарата губернатора Тюменской области назначена Ольга МамонтоваРуководителем аппарата губернатора Тюменской области назначена Ольга МамонтоваФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Руководителем аппарата губернатора Тюменской области назначена Ольга Мамонтова. Соответствующее распоряжение сегодня, 2 декабря, подписал глава региона Александр Моор, сообщили в пресс-службе регионального правительства. До настоящего времени Ольга Вячеславовна исполняла обязанности помощника губернатора Тюменской области.

Ольга Мамонтова в 2000 году окончила Тюменский государственный университет по специальности «юриспруденция», более 20 лет проходит муниципальную и государственную гражданскую службу. Свою профессиональную деятельность она начала с работы юриста в Тюменской таможне, затем замещала должности от консультанта главы Тюмени до заместителя директора административного департамента.

Напомним, 18 ноября 2019 года стало известно, что директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев назначен заместителем губернатора Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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