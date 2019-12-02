Добрый волшебник ждет письма от тюменцев

СЕГОДНЯ 12:24 2019-12-02T12:24:31+03:00

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В центральном почтовом отделении Тюмени открылась «Почта Деда Мороза». Местные жители могут послать волшебнику письма и открытки.

– До 27 декабря тюменцы и гости города могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшебника, наклеив на послание марку соответствующего номинала и опустив его в специальный новогодний ящик. Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями осуществляется ежедневно, все они своевременно будут доставлены доброму волшебнику в Великий Устюг, – рассказали в центральном почтовом отделении Тюмени.

Там также отметили, что свой ответ дедушка пришлет только в том случае, если будет указан правильный обратный адрес отправителя. Кстати, в прошлом году Почта России доставила из Тюмени в Великий Устюг 800 писем с заветными желаниями детей и взрослых. Срок доставки писем составляет 9-11 дней.

Напомним официальный почтовый адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU