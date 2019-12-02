Морозные ночи, «плюсовые» выходные: какая погода ждет тюменцев на этой неделе

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-02T10:09:39+03:00

Почти каждый день в городе будет идти снег

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В Тюмени на этой неделе будет относительно тепло для этого времени года. Выходные порадуют местных жителей плюсовой температурой.

Со среды, 4 декабря, в областном центре пройдет волна похолодания. Температура воздуха опустится до десяти градусов ниже нуля (ночью -15). Кстати, это единственный день на этой неделе, когда не будет идти снег. Кроме того, в среду ветер будет относительно тихий – всего семь метров в секунду.

С четверга погода возьмет курс на потепление. В этот день ртуть в градуснике поднимется на три деления (ночью -13). День будет довольно пасмурным. Солнце выглянет из-за туч лишь в пятницу. Тогда же в областном центре станет относительно тепло. Температура воздуха «прогреется» до минус двух градусов.

По информации Тюменского гидрометцентра, самым теплым днем на этой неделе будет суббота – плюс 1 градус (ночью около нуля). В этот день будет дуть юго-западный ветер 7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. С воскресенья тепло пойдет на спад. Так, уже в следующий вторник температура опустится до четырех градусов мороза.

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ИСТОЧНИК KP.RU