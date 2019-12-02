Пожарные не успели: частный дом полностью выгорел в Тюмени

СЕГОДНЯ 09:19 2019-12-02T09:19:20+03:00

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал

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В Тюмени накануне, 1 декабря, днем на улице Электросетей произошел пожар. Частный дом полностью выгорел: когда прибыли спасатели, строение уже было полностью охвачено огнем.

– Первые подразделения приехали в 16.42, ликвидировать пожар удалось в 17.20. На вызов выезжали шесть единиц спецтехники и девятнадцать человек личного состава, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что от выгоревшего дома почти ничего не осталось. К счастью, погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Буквально месяц назад аналогичный инцидент произошел в садоводческом товариществе «Липовый остров». Там в результате возгорания деревянный жилой дом с мансардой, который располагался на улице 2-я Восточная, также сгорел полностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU