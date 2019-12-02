2019-12-02T11:00:18+03:00
Происшествия

Более пятидесяти пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю

Почти 40 из них случились в жилом секторе
Вадим Бегун
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Более пятидесяти пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.Более пятидесяти пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюменской области за минувшую неделю произошло 57 пожаров (на 13 меньше, чем на прошлой неделе), из них 33 – в жилом секторе. Был спасен один человек.

За неделю к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 51 раз. Они отключали аккумуляторные батареи, а также смывали ГСМ с проезжей части.

– С приходом холодов и началом отопительного сезона повышается риск возникновения пожара по причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных систем, печей и установок. Не допускайте эксплуатацию неисправных и частично поврежденных печей и отопительных электроприборов, отопление с использованием не рассчитанного на это топлива, а также сушку и содержание дров, угля или одежды в непосредственной близости от отопительного прибора, – порекомендовали в Главном управлении МЧС по Тюменской области.

В ведомстве советуют оборудовать свое жилье автономным пожарным извещателем. В случае пожара прибор оповестит вас, и вы сможете справиться с огнем на начальном этапе, избежав большого материального ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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