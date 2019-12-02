Тюменский «Магнит» продавал масло несуществующего производителя

СЕГОДНЯ 08:27 2019-12-02T08:27:42+03:00

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В Тюмени один из магазинов «Магнит» продавал масло производителя, который был ликвидирован. Организацию привлекли к административной ответственности.

– В феврале этого года поступило обращение потребителя. Он сообщил, что в магазине «Магнит» (АО «Тандер»), который находится на улице Республики, 146, корпус 1, реализуют продукцию производства ООО «РусМасло». В отношении АО «Тандер» была назначена внеплановая проверка. В ходе нее был подтвержден факт нахождения на реализации сливочного масла, произведенного после ликвидации юридического лица, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Тюменской области.

Дело в том, с июня прошлого года на официальных сайтах управления, суда и СМИ неоднократно была размещена информация о ликвидации организации, и АО «Тандер» должно было об этом знать. Таким образом, организацию привлекли к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU