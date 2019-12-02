Чтобы праздничные огни несли радость: тюменцам рассказали об опасности пиротехники

СЕГОДНЯ 07:40 2019-12-02T07:40:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменцам напомнили об опасности, которую таит в себе неправильное использование пиротехники. Приобретать ее необходимо только в специализированных магазинах.

– Храните пиротехнику в недоступных для детей местах. В холодное время года изделия желательно оставлять в отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов температуры они могут отсыреть. Их запрещается сушить на отопительных приборах. Не допускайте детей младше 14 лет к самостоятельному запуску ракет и петард, и никогда не наклоняйтесь перед коробкой при запуске, – советуют в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

В ведомстве также отметили, что летающие изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками. Запрещается бросать пиротехнические изделия в огонь, применять их в помещении, а также держать работающую пиротехнику в руках.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU