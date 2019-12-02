2019-12-02T06:59:36+03:00
Происшествия

Мужчине, делавшему «закладки» по Тюмени, дали большой тюремный срок

Ранее рецидивист уже совершал подобные преступления
Вадим Бегун
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В Тюмени осужден наркоторговец. Фото - pixabay.com.В Тюмени осужден наркоторговец. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 29-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

– Вечером 25 августа этого года автопатруль ДПС обратил внимание на стоявшую у заправки по улице Западносибирской без включенной «аварийки» «Ладу Гранту». При этом в салоне машины горел свет. Полицейские подъехали к автомобилю, водитель стал вести себя подозрительно. В ходе досмотра мужчины и машины были обнаружены синтетические наркотики, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что опасные вещества нашли и в пяти тайниках, которые успел сделать наркоман. Всего по делу было изъято более 113 граммов наркотиков. В июне 2019 года тюменец условно-досрочно освободился из колонии, где отбывал срок за кражи и наркопреступление, но должных выводов для себя не сделал. Ему снова придется отсидеть – на этот раз – 10 с половиной лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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