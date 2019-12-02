Сын за отца: тюменец оформил кредит на своего родственника

СЕГОДНЯ 06:20 2019-12-02T06:20:35+03:00

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В ярковской полиции раздался звонок от одной из финансовых организаций. Полицейским рассказали, что житель деревни Карбаны взял денежный займ в мае этого года да так и не погасил долг.

– Кредит на сумму три тысячи рублей был оформлен на 56-летнего селянина, однако мужчина заявил, что никакой подобный договор не заключал. Вскоре сыщики выяснили, что его 29-летний сын в мае приезжал в гости. В то время он нигде не работал и нуждался в деньгах. Подозреваемый оставил заявку в интернете на получение займа, но получил отказ. Тогда он воспользовался данными своего отца и, получив деньги, уехал обратно в областной центр, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день сумма долга увеличилась почти в три раза. В настоящее время подозреваемый свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Злоумышленник обязался выплатить всю сумму долга в ближайшее время. По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU