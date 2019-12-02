На улице Чаркова в Тюмени отключат светофоры

СЕГОДНЯ 05:40 2019-12-02T05:40:51+03:00

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 2 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Чаркова и Малиновского, на улице Чаркова в районе ДНТ «Трудовик», на пересечении улиц Полевой и Пролетарской, а также на пересечении улиц Садовой и Полевой. Кроме того, в этот день с 9.30 до 15.00 обесточат светофоры на пересечении улиц Тореза и Герцена.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU