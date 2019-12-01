2019-12-01T16:47:01+03:00
Здоровье

В Областной клинической больнице №1 применяют уникальные технологии в области детской хирургии

Особое внимание уделяется новорождённым детям в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Областной клинической больнице №1 применяют уникальные технологии в области детской хирургииВ Областной клинической больнице №1 применяют уникальные технологии в области детской хирургииФото: Татьяна Коркина
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Областная клиническая больница №1, известная всей России своими достижениями в области детской хирургии и применяемыми уникальными технологиями, особое внимание уделяет новорождённым детям, в рамках национального проекта «Здравоохранение» и «Демография».

Одним из уникальных методов относится, например, технология стенирования выводного отдела правого желудочка и лёгочной артерии при критических «синих» пороках сердца у новорождённых. Такой случай произошёл с девочкой весом 1800 граммов, которая поступила в ОКБ№1 на второй день после рождения. Кровь из сердца в лёгкие почти не поступала, и ребёнок мог умереть в любую минуту. Открытую операцию малышка могла не перенести, поэтому медики решили делать операцию в два этапа по технологии стенирования.

Лёгочную артерию на первом этапе расширили при помощи стента, и у девочки сразу порозовели щёчки. Второй этап проводился позже, когда девочка чуть подросла и смогла выдержать открытое вмешательство. Детские кардиохирурги убрали стент и мастерски выполнили радикальную операцию. Сейчас малышка проходит восстановление после операции.

По словам заведующего отделением кардиохирургии №2 ОКБ№1 Кирилл Горбатиков, особое внимание в больнице уделяют недоношенным детям и детям с дефицитом массы тела. В таких случаях у ребёнка болеет весь организм, а не только сердца. Большое внимание отводится последующему выхаживанию ребёнка.

- Благодаря командной работе нам удается спасать малышей даже в самых критических ситуациях. И мы не планируем останавливаться, - отметил Кирилл Горбатиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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