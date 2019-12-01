2019-12-01T14:16:45+03:00
Спорт

Вложения инвесторов в строительство спортивных объектов в Тюменской области окупаются

Удовлетворить возрастающий спрос на спортобъекты помогает частный бизнес
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Вложения инвесторов в строительство спортивных объектов в Тюменской области окупаютсяВложения инвесторов в строительство спортивных объектов в Тюменской области окупаютсяФото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области постоянно увеличивается число тюменцев, которые систематически занимаются физкультурой и спортом. В связи с этим в регионе активно строятся спортивные объекты, тем более что эта сфера привлекательна для частных инвесторов.

По словам директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрия Грамотина, удовлетворить возрастающий спрос на спортобъекты помогает частный бизнес, который при помощи областных и муниципальных властей активно инвестирует в развитие спортивной инфраструктуры в Тюмени.

- Эти вложения окупаются, - цитирует директора департамента ИА «Тюменская линия».

К примеру, рядом с Комарово в Тюмени частный инвестор за свой счёт возвёл крупный спортивный комплекс с большим бассейном на восемь дорожек, тренажёрным комплексом, залами для игровых видов спорта, единоборств и спортивных танцев.

Другой предприниматель строит бассейн и гостиницу в Восточном микрорайоне Тюмени. В разработке – проект частного центра художественной гимнастики в районе ул. Народная. Там же появится и теннисный центр. Как отметил Дмитрий Грамотин, государственно-частное партнерство в сфере строительства спортивных объектов помогает улучшать условия для занятий физкультурой и спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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