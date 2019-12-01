СЕГОДНЯ 13:27 2019-12-01T13:27:25+03:00

За десять месяцев 2019 года тюменцы оставили в магазинах 326,5 миллиардов рублей Фото: Татьяна Коркина

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Среднемесячная номинальная зачисленная зарплата за первые девять месяцев 2019 года в Тюменской области составила 47 тысяч 146 рублей, что на 6,5% больше, чем год назад. Такие сведения опубликовал портал «Вслух.ру» со ссылкой на статистический доклад «Cоциально-экономическое положение Тюменской области в январе-октябре 2019 года».

Наименьшая заработная плата зафиксирована в январе – 42 тысячи 425 рублей, а наибольшая – в мае (52 тысячи 382 рубля). Денежные доходы на душу населения составили 31 тысячу 384 рубля в месяц. По сравнению с 2018 годом прирост составил 2,5%.

Самые высокие зарплаты в сентябре получили работники производства химических веществ и химических продуктов, в сфере добычи полезных ископаемых, деятельности воздушного и космического транспорта, научных исследованиях и разработках, производстве машин и оборудования.

В магазинах с января по октябрь 2019 года оставили 326,5 млрд рублей – прирост составил 2,2%. По данным Тюменьстата, в Тюменской области живёт 1 млн 533,3 тысячи человека. Значит, в среднем на жителя шопинг обходился примерно в 21,3 тысячи рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU