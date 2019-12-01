Тюменцам рекомендуют писать носом в воздухе буквы алфавита

СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-01T12:23:51+03:00

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День невролога отмечается каждый год 1 декабря. Именно к этому специалисту обращаются люди с проблемами в центральной или периферической нервной системах. Как рассказал невролог одной из частных тюменских клиник Максим Федулов, чаще всего на приём обращаются люди с больной спиной.

По его словам, в 80% случаев речь идёт о проблемах с позвоночником, остальные 20% приходятся на боли других внутренних органов. При болях в спине нужно незамедлительно обращаться к специалисту, а не заниматься самолечением.

-При почечной колике или сердечно-сосудистой патологии не помогут никакие мази. Сегодня проблемы с позвоночником у современных людей связаны с малоподвижным образом жизни. Нагрузки на позвоночник при сидячей работе сопоставимы с поднятием тяжестей. Долговременная статическая нагрузка оказывается хуже кратковременной динамической. – приводит слова невролога издание «Тюменская область сегодня».

Чтобы минимизировать последствия негативного воздействия гиподинамии на позвонки, нужно придерживаться следующих правил: держать осанку, менять позу и не забывать делать упражнения. Самое простое упражнение: нужно написать все буквы алфавита в воздухе носом. Если есть возможность – встаньте и пройдитесь по кабинету. Откажитесь от каблуков и не ходите по асфальту. А ещё хорошо бы записаться в бассейн или крутить педали велосипеда.

ИСТОЧНИК KP.RU