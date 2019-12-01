Тюменский проект «Капитаны двора» презентуют на демо-дне Всероссийского конкурса в Сочи

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-01T10:22:56+03:00

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Проект «Капитаны двора» попал в ТОП-20 лучших программы акселерации, и будет представлен на Demo-day Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019» в Сочи. По словам автора проекта, директора детского центра «ГринЛандия» Павла Притупа, на demo-day демонстрируются лучшие проекты, которые принимали участие во всероссийском конкурсе (а их было 28 тысяч), но на форуме представят только 20 лучших.

Как сообщает «Тюменская линия», в состав экспертов добровольцев войдут представители власти, НКО и волонтёрских центров, а также эксперты в области социального проектирования.

- Проект «Капитаны двора» образовался в 2015 году для привлечения детей к активному отдыху в период каникул. В этом проекте особую заинтересованность проявили правоохранительные органы, которые отмечали рост подростковой преступности именно в этот период времени. Реализуя наш проект, мы используем разные методы и формы работы с детьми, - рассказал Павел Притупа.

Большую помощь в реализации проекта оказывают волонтёры, прошедшие обучение в «Школе подготовки дворовых вожатых». Ежегодно проект «Капитаны двора» привлекает более 3,5 тысяч человек в возрасте от 5 до 17 лет. Он является дважды победителем конкурса Фонда президентских грантов. Тюменские «Капитаны двора» - участники программы акселерации, организованной Ассоциацией волонтерских центров.

ИСТОЧНИК KP.RU