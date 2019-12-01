Тюменцам рассказали, какой должна быть погода в доме

СЕГОДНЯ 08:09 2019-12-01T08:09:48+03:00

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Зима началась, а вместе с ней пришла и прохладная погода. Морозов пока нет, но тюменцы всё равно любят погреться дома после долгого нахождения на улице. Однако бывает и так, что в доме ненамного теплее, чем на улице. Что делать в таком случае?

Как рассказал начальник абонентской службы компании «УСТЭК» Антон Бондаренко, есть государственный стандарт, в котором прописана температура, которая должна быть в жилых домах. Так, в комнатах не должно быть ниже 18 градусов, а в ванной – ни ниже 25 градусов. Отклонения возможны лишь ночью (с полуночи до 5 утра) не более чем на 3 градуса. Верхний предел температуры по СанПиН – 24 градуса.

Если у вас температура ниже, обратитесь в управляющую компанию, чтобы решить этот вопрос. Если это не помогает, либо отопление отключено полностью, позвоните в «УСТЭК» по телефонам: 38-62-00 (контактный центр) или 38-61-55 (диспетчерская). Также на главной странице официального сайта «УСТЭКа» есть раздел «Ограничение подачи тепловой энергии в г. Тюмени», где можно ввести свой адрес и узнать причину и длительность отключения. А можно обратиться и в Единый центр оперативного реагирования города Тюмени по тел. 45-15-20.

По словам начальника отдела продаж компании «УСТЭК» Натальи Соколовой, можно вернуть деньги, если услуга по отоплению оказана не в полном объёме. Так, если дом оборудован общедомовым прибором учёта, то перерасчёт за временное отсутствие тепла или недостаточные параметры теплоснабжения не выполняется, прибор всё фиксирует.

- Если такого прибора нет, то перерасчет может быть произведен на основании акта проверки качества услуг, подписанного сотрудником абонентской службы АО «УСТЭК». Проверка и составление акта осуществляются в согласованное с потребителем время, - рассказала Наталья Соколова.

ИСТОЧНИК KP.RU