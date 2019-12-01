СЕГОДНЯ 07:12 2019-12-01T07:12:10+03:00

В Тюмени полгода разыскивают 18-летнего парня с родинкой на подбородке

Последний раз его увидели дома в конце июля

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В Тюменской области шестой месяц назад разыскивают 18-летнего Ельшина Александра Алексеевича (2001 г.р.), который 26 июля 2019 ушёл из дома и с тех пор его местонахождение не известно.

Приметы: рост 173-176 см, среднее телосложение, коричневые короткие волосы, серо-голубые глаза. Среди особых примет – родинка справа на подбородке.

Был одет в полосатую кофту, синее трико с карманами на молнии и чёрные кеды с белой полоской.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Александра, просьба сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU