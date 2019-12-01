В Тюменском районе окажут помощь 30 детям-инвалидам благодаря гранту

СЕГОДНЯ 07:04 2019-12-01T07:04:23+03:00

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Проект «Дойти до каждого» Комплексного центра соцобслуживания населения Тюменского района получил финансовую поддержку на обслуживание детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития. Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, центр принял участие в отборе инновационных социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Социальную помощь окажут 30 детям-инвалидам, которые по каким-то причинам не могут посещать реабилитационные центры. Их родители получат знания, опыт и практику по проведению реабилитации дома.

За счёт гранта планируется внедрить новую технологию «Эрготерапия», которая позволит людям с физическими или психическими нарушениями достичь независимости от окружающих в повседневной жизни. А ещё специалисты центра хотят закупить современное оборудование: комплекс «Амалтея», слухоречевой тренажёр «ИНОН-М» и систему «РуЛисен».

Кроме того, планируется внедрить программу «Друзья в каждый дом», которая предусматривает обучение детей толерантному отношению к проблемам детей-инвалидов. Проект продлится с 1 апреля 2020 до конца 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU