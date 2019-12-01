Погода в Тюмени 1 декабря: ищите комаров и наблюдайте за воронами

СЕГОДНЯ 06:30 2019-12-01T06:30:02+03:00

Если их увидите - значит, будет оттепель

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В Тюмени сегодня, 1 декабря, ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер южный 3-8 м/с, температура воздуха ночью -9…-14… C, днем -3…-8… C.

По народному календарю 1 декабря – День памяти мучеников Платона и Романа, которые пострадали за веру в начале IV века. На Руси их прозвали Зимоуказателями за то, что по их дню судили о начинающейся зиме. Если в течение дня погода менялась – значит, и в течение зимы будет перелом. По утру судили о начале зимы, по полудню – о середине, по вечеру – о конце.

Если в этот день увидите комара – значит, что вскоре наступит оттепель. Тепло предвещала также ворона, которая ходила по дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU