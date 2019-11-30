В Тюменской области проходит первый межрегиональный хакатон виртуальной и дополненной реальности

СЕГОДНЯ 20:59 2019-11-30T20:59:54+03:00

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Первый межрегиональный хакатон виртуальной и дополненной реальности «VR/AR FEST ТЮМЕНЬ» проходит в эти дни в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Тюмень». Мероприятие направлено на развитие творческого детского и юношеского потенциала в ИТ-сфере, что заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Главным исполнителем выступает региональный департамент информатизации.

В хакатоне, который проходит с 29 ноября по 1 декабря, принимают участие ребята, которые занимаются или просто интересуются трёхмерным моделированием и программированием. Формат мероприятия подходит как для начинающих, так и для опытных юных инженеров. Организатором хакатона выступает детский технопарк «Кванториум».

Соревнования проводятся по трем направлениям: Culture, Business, Edutainment. Итоговые работы жюри оценит по следующим критериям: технология выполнения, качество и дизайнерское решение, новизна и оригинальность, наличие собственных моделей и скриптов, которые участник реализовал самостоятельно. По итогам хакатона определят трех победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU