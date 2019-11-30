2019-11-30T20:59:54+03:00
Экономика

В Тюменской области проходит первый межрегиональный хакатон виртуальной и дополненной реальности

«VR/AR FEST ТЮМЕНЬ» реализуется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области проходит первый межрегиональный хакатон виртуальной и дополненной реальностиВ Тюменской области проходит первый межрегиональный хакатон виртуальной и дополненной реальности
Изменить размер текста:

Первый межрегиональный хакатон виртуальной и дополненной реальности «VR/AR FEST ТЮМЕНЬ» проходит в эти дни в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Тюмень». Мероприятие направлено на развитие творческого детского и юношеского потенциала в ИТ-сфере, что заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Главным исполнителем выступает региональный департамент информатизации.

В хакатоне, который проходит с 29 ноября по 1 декабря, принимают участие ребята, которые занимаются или просто интересуются трёхмерным моделированием и программированием. Формат мероприятия подходит как для начинающих, так и для опытных юных инженеров. Организатором хакатона выступает детский технопарк «Кванториум».

Соревнования проводятся по трем направлениям: Culture, Business, Edutainment. Итоговые работы жюри оценит по следующим критериям: технология выполнения, качество и дизайнерское решение, новизна и оригинальность, наличие собственных моделей и скриптов, которые участник реализовал самостоятельно. По итогам хакатона определят трех победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области обсудили реализацию национальных проектов
Принятые в Тюменской области меры по борьбе с «чёрными лесорубами» принесли свои плоды
Юных тюменцев посвятили в «эколята»
Конёк-горбунок заведёт страничку во «Вконтакте»
В Тюменской области к единой системе хранения данных подключено почти 2 тысячи систем видеонаблюдения
Почти 71 млрд рублей направлен из областного бюджета на финансирование социальной сферы
Немецкие специалисты поделились с тюменскими производителями секретом повышения качества молока
«Императорский маршрут» Тюменской области назван лучшей практикой в развитии туризма
Туристическая отрасль Тюменской области может стать драйвером развития малого и среднего бизнеса
У тюменцев остался месяц, чтобы претендовать на знак ГТО в 2019 году
Тюменская область направила 33 проекта на конкурс, объявленный Фондом президентских грантов
Жителям пяти сёл юга Тюменской области рассказали о мерах государственной поддержки фермеров
Тюменская область начнёт комплексное развитие сельских территорий
Александр Моор: участие во Всероссийской переписи населения так же важно, как и голосование на выборах
В Тюменской области проводится профилактическая антинаркотическая работа