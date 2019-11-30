2019-11-30T20:50:20+03:00
Экономика

В Тюменской области обсудили реализацию национальных проектов

Стратегическая сессия - заключительный этап программы повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Тюменской области
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области обсудили реализацию национальных проектовВ Тюменской области обсудили реализацию национальных проектовФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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В Тюмени вчера, 29 ноября, прошла стратегическая сессия «Реализация национальных проектов на территории Тюменской области: от федеральных задач к опережающему развитию региона». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, это мероприятие – заключительный этап программы повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Тюменской области, которая стартовала в октябре 2019 года.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, 2019 год стал первым полноценным годом реализации национальных проектов. По его словам, регион участвует в 11 нацпроектов, в которые входят 48 региональных проектов.

- Мы должны решить несколько задач: оценить эффективность нашей деятельности и сформировать идеи и предложения, как в будущем работать над нацпроектами более качественно, чтобы повысить их эффективность в масштабах страны. Уверен, вместе с нашими коллегами мы сможем найти правильные решения, и в 2020 году более интенсивно и качественно двинемся к выполнению задач, которые президент поставил в «майском» указе, - отметил глава региона.

Тюменская область стала стратегическим партнёром для «Высшей школы экономики». По словам модератора мероприятия, директора по взаимодействию с регионами НИУ ВШЭ Натальи Рязанцевой, большая команда ведущих экспертов, которые имеют прямое отношение к выработке политики, разработке и мониторингу национальных проектов, поможет участникам сессии увидеть и внедрить новые решения внутри региональных проблем.

Форум стратегической сессии предусматривает работу в группах по направлениям реализации нацпроектов: демография, здравоохранение, образование, культура, жилье и городская среда, безопасные и качественные автомобильные дороги, цифровая экономика и предпринимательство, производительность труда и поддержка занятости, международная кооперация и экспорт. По итогам обсуждения участники рабочих групп презентуют предложения по запуску межведомственных проектов развития Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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