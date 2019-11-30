Принятые в Тюменской области меры по борьбе с «чёрными лесорубами» принесли свои плоды

СЕГОДНЯ 18:33 2019-11-30T18:33:12+03:00

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В Тюменской области продолжается активная борьба с «чёрными лесорубами». Для сокращения случаев незаконной вырубки, в регионе усилен контроль сразу по нескольким направлениям. В частности, значительно увеличилось количество наземных патрулирований, появились фотоловушки, которые позволяют выявлять и находить незаконных рубщиков леса и тех, кто использует его в качестве свалки. Кроме того, помощниками в борьбе с чёрными лесорубами являются беспилотные летательные аппараты, которые патрулируют леса на территории всего региона.

По словам директора департамента лесного комплекса Тюменской области Николая Пуртова, с начала 2019 года правоохранительные органы зарегистрировали более 150 обращений, в результате чего заведено почти 120 уголовных дел по факту незаконной вырубки леса, 34 человека уже привлечено к ответственности.

- Благодаря мерам, принятым для борьбы с чёрными лесорубами, значительно сократилось количество незаконного оборота леса в 2,5 раза всего за год. Также в прошлом году тюменские лесники пресекли деятельность двух преступных группировок из других регионов, специализирующихся на добыче леса. Все действующие лица получили весомые наказания, - отметил Николай Пуртов.

Наказание зависит от ущерба, который нанесли лесорубы. Это может быть штраф, а может и лишение свободы. В Тюменской области уже были примеры, когда люди получили ренальные сроки за незаконно добытый лес.

ИСТОЧНИК KP.RU