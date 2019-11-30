2019-11-30T18:23:45+03:00
Общество

Юных тюменцев посвятили в «эколята»

Теперь они - защитники природы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Юных тюменцев посвятили в «эколята»Юных тюменцев посвятили в «эколята»Фото: Татьяна Коркина
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Тюменских дошколят из детского сада «Золотая рыбка» микрорайона Молодёжной деревни Ушакова торжественно посвятили в юные защитники природы. Малышня из проекта «Эколята-дошколята» показала гостям свои знания о природе и активно участвовала в различных викторинах.

Кроме того, ребята поделились впечатлениями от обучающих фильмов и вносили предложения, как предотвратить загрязнение природы. Юные тюменцы высказались за сортировку и вторичную переработку предметов, которые часто выбрасывают. Кроме того, малыши презентовали председателю общественного совета при департаменте недропользования и экологии Тюменской области Александру Черышеву свои экологические проекты.

Приключение в царство природы для дошколят завершилось посвящением в «эколята – молодые защитники природы», вручив памятные значки и галстуки. Теперь ребята будут не только сами заботиться об экологии, но и призывать к этому других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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