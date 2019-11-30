В Тюменской области к единой системе хранения данных подключено почти 2 тысячи систем видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 17:34 2019-11-30T17:34:55+03:00

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Безопасность жителей Тюменской области обеспечивается современными методами наблюдения и слежения, в основе которых заложены цифровые технологии. Как сообщили в Региональном информационно-образовательном центре, на территории региона к единой системе хранения данных подключено 1984 системы видеонаблюдения. Только осенью 2019 года было подключено около 370 новых камер.

Система видеонаблюдения даёт возможность не только наблюдать удаленно за объектами, но и максимально быстро реагировать на внештатные ситуации. В регионе работа по внедрению систем видеонаблюдения ведется в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и стратегии национальной безопасности Российской Федерации.

В конце ноября 2019 года представлено новое решение для поиска людей – приложение «Поисковый центр». Главная цель его – отслеживать перемещение пожилых граждан, нуждающихся в заботе, детей и людей с ограниченными возможностями здоровья. В основу приложения легли опыт и наработки поисково-спасательного отряда «Лиза алерт», одним из создателей решения.

Приложение оснащено функциями для ускорения поисковых работ и предотвращения несчастных случаев: трекер и история перемещений, предустановленная анкета с особыми приметами и медицинскими потребностями наблюдаемого. Прямо из приложения можно позвонить на горячую линию, есть кнопка SOS. Сейчас приложение доступно для владельцев смартфонов на платформе ОС Android.

ИСТОЧНИК KP.RU