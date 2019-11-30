2019-11-30T17:14:12+03:00
Экономика

Почти 71 млрд рублей направлен из областного бюджета на финансирование социальной сферы

Об этом сообщил заместитель директора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Почти 71 млрд рублей направлен из областного бюджета на финансирование социальной сферыПочти 71 млрд рублей направлен из областного бюджета на финансирование социальной сферыФото: Татьяна Коркина
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Почти 71 миллиард рублей направлен из областного бюджета на финансирование социальной сферы Тюменской области за 9 месяцев 2019 года. По словам заместителя директора департамента финансов Тюменской области Михаила Таранова, это 61% общих расходов областного бюджета. По сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года расходы повысились на 15,7 млрд рублей, или на 28%.

- Расходы на социальную сферу по-прежнему являются приоритетным направлением бюджетных расходов. Населению в штатном режиме оказываются все социальные услуги. Своевременно и в полном объеме обеспечены выплаты всех мер социальной поддержки, - рассказал Михаил Таранов на заседании комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам.

Двадцать миллиардов рублей было направлено на программу «Развитие образования». В отчётном периоде (за 9 месяцев 2019 года) введено в эксплуатацию два детских сада и школа на 900 мест. Продолжается строительство четырёх детских садов, пяти школ, спорткомплекса в Тобольске, ведётся реконструкция физико-математической школы в Тюмени, закуплено 64 школьных автобуса.

На развитие здравоохранение направлено 17,5 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей – на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, 2 млрд рублей - на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи населению в системе обязательного медицинского страхования.

Объём финансирования мероприятий по развитию жилищного строительства составил 3 млрд рублей, государственная поддержка экономики – 7 млрд рублей. Как отметил Михаил Таранов, областной бюджет за 9 месяцев 2019 года исполнен с превышением доходов над расходами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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