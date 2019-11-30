Немецкие специалисты поделились с тюменскими производителями секретом повышения качества молока

СЕГОДНЯ 16:40 2019-11-30T16:40:56+03:00

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Стратегическая сессия для представителей малого и среднего бизнеса в области сельского хозяйства и педагогов среднего профессионального образования региона с привлечением специалистов из Германии состоялась в Агротехнологическом колледже. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, сессия показала плодотворное международное сотрудничество в сфере повышения квалификации действующих и начинающих фермеров.

Сегодня региональный АПК – активно развивающаяся отрасль экономики Тюменской области. Благодаря благоприятному инвестиционному климату и эффективным формам государственной поддержки, в регионе открываются новые аграрные предприятия, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции и её переработкой. Правительство региона ставит перед агропромышленным комплексом серьёзную задачу – модернизировать и развивать отрасль с применением максимального спектра возможностей переработки продукции и доведения её до потребителя.

В рамках сотрудничества с академией Deula Nienburg (Германия) проходят образовательные семинары по перспективным направлениям производства и переработки молока и молочной продукции в Тюменской области. В течение трёх дней фермеры и сыроделы знакомились с немецкими технологиями приготовлениями сыров, основами производства молочных продуктов и т.д. Кроме того участники получили рекомендации немецких коллег по повышению качества молока.

Участники встречи убедились в том, что спрос и факторы – это взаимозависимый процесс, посетив торговые точки по продаже сыра региональных производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU