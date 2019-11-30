2019-11-30T16:19:34+03:00
Туризм

Туристическая отрасль Тюменской области может стать драйвером развития малого и среднего бизнеса

Такое мнение выразил губернатор региона Александр Моор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Туристическая отрасль Тюменской области может стать драйвером развития малого и среднего бизнесаТуристическая отрасль Тюменской области может стать драйвером развития малого и среднего бизнесаФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Туристическая отрасль, которую активно развивает Тюменская область, может стать драйвером развития малого и среднего бизнеса. Такое мнение выразил губернатор региона Александр Моор на встрече с участниками туристского форсайт-форума «СибирьУрал». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, рабочее совещание по вопросам использования механизмов государственно-частного партнерства для реализации крупных инвестпроектов в этой сфере с участием представителей министерства экономического развития, Ростуризма прошло в правительстве в минувшую пятницу.

По словам главы региона, в продвижение Тюменской области вкладываются большие материальные и человеческие ресурсы.

- Наша жемчужина – город Тобольск сегодня активно развивается не только как промышленный город. Вместе с компанией СИБУР обустраиваем городскую среду, восстанавливаем объекты исторического наследия, - отметил Александр Моор.

Сегодня в Тобольском районе ведётся большая работа по строительству нового аэропорта. Почти готова взлётно-посадочная полоса, а через год там появится аэровокзал.

- Росавтодор делает четырехполосную автомобильную дорогу Тюмень-Тобольск. Реализация проектов позволит усилить развитие двух городов как промышленных и туристических центров, - подчеркнул глава региона.

Расширяется и международный аэропорт Рощино имени Дмитрия Менделеева. К 2023 году он сможет принимать пять миллионов пассажиров в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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