СЕГОДНЯ 16:11 2019-11-30T16:11:34+03:00

У тюменцев остался месяц, чтобы претендовать на знак ГТО в 2019 году Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Период приёма нормативов спортивного комплекса ГТО завершится в Тюмени в конце декабря. Чтобы успеть пройти испытания и претендовать на знак отличия в этом году, у горожан остался всего месяц.

Как сообщает «Мой портал», в декабре в Тюмени будут работать пять центров тестирования ГТО, где можно выполнить обязательные нормативы и нормативы по выбору, которые необходимы для получения знака. А ещё испытания пополнятся бегом на лыжах на дистанции 1, 2 и 3 километра.

Посмотреть, какие нормативы соответствуют вашей возрастной ступени можно здесь. Всю подробную информацию можно найти в официальной группе во «ВКонтакте». Для участия нужно зарегистрироваться на сайте и получить медицинский допуск.

ИСТОЧНИК KP.RU