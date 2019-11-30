2019-11-30T16:05:53+03:00
Общество

Тюменская область направила 33 проекта на конкурс, объявленный Фондом президентских грантов

Регион вошёл в тройку регионов по количеству представленных на конкурс проектов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область вошла в тройку регионов по количеству представленных на конкурс проектов 2020 года, объявленный Фондом президентских грантов. Некоммерческие организации региона направили 33 проекта, уступив лишь Свердловской области (53 заявки, но и НКО у них в три раза больше) и ХМАО-Югре (39 заявок).

По словам начальника отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области Юлии Мясниковой, в этот раз удивило не только количество проектов, но и их масштаб, актуальность, перспективность и наполненность.

- Из крупных организаций, которые ранее участвовали в президентских грантах, у нас сейчас заявился Шекспировский молодежный театр – они всегда получали большие субсидии от Фонда. Если раньше они свои спектакли ориентировали на тюменского зрителя, то сейчас выходят на округ – Курганская, Свердловская область и другие. Это будет способствовать тому, что они, скорее всего, выиграют грант, - цитирует Юлию издание «Тюменская линия».

Также на конкурс заявилась общественная организация ветеранов и пенсионеров труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. В этом году они получили грант, который реализуют в декабре. Сейчас он написали новый проект «Профессионалы становятся виртуозами» (обучение ветеранов новым технологиям работы) и направили на заявку на конкурс 2020 года.

Итоги первого конкурса 2020 года подведут 21 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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