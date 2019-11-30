2019-11-30T15:35:50+03:00
Общество

Жителям пяти сёл юга Тюменской области рассказали о мерах государственной поддержки фермеров

Реализация задумки прошла успешно
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Жителям пяти сёл юга Тюменской области рассказали о мерах государственной поддержки фермеров, социальном проектировании, молодёжных платформах, деятельности РССМ и доступных грантовых конкурсах. По слова председателя тюменского отделения РССМ Фёдора Маслова, после поездок рабочей команды тюменского отделения у него осталось двоякое впечатление.

- Я никогда не принимал таких приезжающих и рассказывающих о том, как все просто и хорошо, берите и пользуйтесь. Но теперь я был этим приезжающим и твердо осознаю, что никогда бы не дошел до этого этапа, если бы ко мне никто не приезжал, – рассказал он.

По мнению члена рабочей группы Ивана Гаврикова, реализация задумки прошла успешно – жители заинтересовались представленными проектами. Больше всего ему запомнились люди: директор чугунаевской школы, завуч по воспитательной работе из Тюнево и сотрудники переваловской школы, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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