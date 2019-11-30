2019-11-30T15:19:51+03:00
Экономика

Тюменская область начнёт комплексное развитие сельских территорий

Регион начнёт участвовать в ведомственных проектах программы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область начнёт комплексное развитие сельских территорийТюменская область начнёт комплексное развитие сельских территорийФото: Татьяна Коркина
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Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» позволяет надеяться, что вместе с инвестициями в производственный капитал, деньги будут вкладываться в человека через газификацию, дорожное строительство, благоустройство, жильё и объекты социальной направленности. Такое мнение высказал председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин, комментируя информацию заместителя губернатора, директора департамента АПК Владимира Чейметова о подготовке к ее реализации.

Как рассказал Владимир Чейметов, в 2020 году Тюменская область примет участие в реализации нескольких ведомственных проектах программы.

- Сумма средств федерального бюджета, предоставляемая бюджету Тюменской области на реализацию ведомственного проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» в 2020 году составит 2,2 млн рублей. Ведомственного проекта «Содействие занятости сельского населения» - 0,4 млн рублей, ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» - 10 млн рублей», - отметил заместитель губернатора.

На реализацию проектов в областном бюджете на 2020 год заложено 92 миллиона рублей.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» была утверждена 4 июня 2019 года. Общий объем финансирования, госпрограммы в 2020–2025 годах составляет около 2,3 трлн рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 1 трлн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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