СЕГОДНЯ 15:04 2019-11-30T15:04:21+03:00

Александр Моор: участие во Всероссийской переписи населения так же важно, как и голосование на выборах Фото: Татьяна Коркина

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Всероссийская перепись населения 2020 года важна для каждого гражданина России и государства. Об этом 29 ноября заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, после межрегионального совещания об организации и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года в районах Крайнего Севера и на отдаленных и труднодоступных территориях.

По словам главы региона, количественные и качественные данные о населении страны и регионов можно получить только при проведении переписи. Участие каждого человека во Всероссийской переписи населения – такое же ответственное дело, как и голосование на выборах.

- Комплексная обработка этих данных позволит и на федеральном, и на региональном уровнях принимать качественные управленческие решения, направленные на улучшение жизни людей, - цитирует главу региона «Тюменская линия».

Данные переписи незаменимы для достоверного определения национального состава населения региона. Их итоги будут использовать при формировании бюджетов всех уровней, разработке социально значимых программ развития. Глава региона подчеркнул, что каждый житель России сможет выбрать наиболее удобную для него форму участия в переписи.

- Например, мне на электронную почту уже поступило уведомление с портала госуслуг о том, что я могу пройти перепись в цифровом формате. Кончено же, я обязательно это сделаю, - отметил глава региона.

Напомним, Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет на всей территории России с 1 по 31 октября, а в отдаленных и труднодоступных районов - с 1 апреля по 20 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU