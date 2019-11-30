СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-30T14:02:39+03:00

В тюменском Музее советской торговли можно будет поностальгировать по прошедшим временам Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В 2020 году он откроется в тюменском ЦУМе

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Преподаватели и студенты Тюменского государственного института культуры займутся концепцией музея советской торговли, который в 2020 году откроется в тюменском ЦУМЕ.

По слова декана факультета социально-культурных технологий Евгения Акулича, вуз обладает всеми творческими следами для воплощения этого проекта в жизнь. Сегодня для создания музея недостаточно просто выставить экспонаты и ходить вокруг них. Он должен быть интересен посетителям разных возрастов, а не только любителям ностальгировать.

- Совместить художественное пространство с торговым - это интересный опыт, который для Тюменской области будет уникальным. ЦУМ и находится в историческом месте, и в какой-то мере сам является носителем истории, во всяком случае, ее советского периода. А это немаловажно, ведь в рамках новой музеологии важны исторический, социальный и даже политический контекст, - рассказал Евгений Акулич.

Конкурс на лучший проект музея советской торговли пройдёт в самом институте. Как отметила заслуженный работник торговли РФ Наталья Осинцева, совместными усилиями ребятам и взрослым удастся создать необычный и привлекательный музей.

ИСТОЧНИК KP.RU