2019-11-30T14:02:39+03:00
Звезды

В тюменском Музее советской торговли можно будет поностальгировать по прошедшим временам

В 2020 году он откроется в тюменском ЦУМе
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В тюменском Музее советской торговли можно будет поностальгировать по прошедшим временамВ тюменском Музее советской торговли можно будет поностальгировать по прошедшим временамФото: Алексей КОСЕНЧУК
Изменить размер текста:

Преподаватели и студенты Тюменского государственного института культуры займутся концепцией музея советской торговли, который в 2020 году откроется в тюменском ЦУМЕ.

По слова декана факультета социально-культурных технологий Евгения Акулича, вуз обладает всеми творческими следами для воплощения этого проекта в жизнь. Сегодня для создания музея недостаточно просто выставить экспонаты и ходить вокруг них. Он должен быть интересен посетителям разных возрастов, а не только любителям ностальгировать.

- Совместить художественное пространство с торговым - это интересный опыт, который для Тюменской области будет уникальным. ЦУМ и находится в историческом месте, и в какой-то мере сам является носителем истории, во всяком случае, ее советского периода. А это немаловажно, ведь в рамках новой музеологии важны исторический, социальный и даже политический контекст, - рассказал Евгений Акулич.

Конкурс на лучший проект музея советской торговли пройдёт в самом институте. Как отметила заслуженный работник торговли РФ Наталья Осинцева, совместными усилиями ребятам и взрослым удастся создать необычный и привлекательный музей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Конёк-горбунок заведёт страничку во «Вконтакте»
В Тюменской области к единой системе хранения данных подключено почти 2 тысячи систем видеонаблюдения
Почти 71 млрд рублей направлен из областного бюджета на финансирование социальной сферы
Немецкие специалисты поделились с тюменскими производителями секретом повышения качества молока
«Императорский маршрут» Тюменской области назван лучшей практикой в развитии туризма
Туристическая отрасль Тюменской области может стать драйвером развития малого и среднего бизнеса
У тюменцев остался месяц, чтобы претендовать на знак ГТО в 2019 году
Тюменская область направила 33 проекта на конкурс, объявленный Фондом президентских грантов
Жителям пяти сёл юга Тюменской области рассказали о мерах государственной поддержки фермеров
Тюменская область начнёт комплексное развитие сельских территорий
Александр Моор: участие во Всероссийской переписи населения так же важно, как и голосование на выборах
В Тюменской области проводится профилактическая антинаркотическая работа