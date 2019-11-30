2019-11-30T13:55:42+03:00
Звезды

Команду из села Бердюжье, завоевавшую бронзу на четвертьфинале юниор-лиги КВН, не смущает, что она из села

Все восемь человек – харизматичные, яркие, смышлёные
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Команда пятиклассников «Дети РайЦентра» из села Бердюжье привезла кубок за третье местое с четвертьфинала Всероссийской юниор-лиги КВН, которая прошла в Московском молодёжном центре. Ребята чуть-чуть уступили москвичам, которые заняли второе и первое место. Тем самым школяры получили путёвку в полуфинале, который запланирован в феврале 2020 года в Москве.

Как отметила руководитель команды, библиограф центральной библиотеки Мария Стасевич, КВН – её давняя любовь. Придя в бердюжскую школу педагогом-организатором, Мария Сергеевна занялась собственным КВН, и в итоге выпустила три подростковых команды. «Дети РацЦентра» - её четвёртая команда, и первые – первая.

- Меня убедили набрать четвероклашек, да еще и одноклассников-отличников-хорошистов. Родители обещали помогать и поддерживать. Подкупило и то, что просились в новый коллектив тройняшки Сергеевы, - рассказала Мария.

По её словам, ребят уже узнают на серьёзных играх, и их не смущает, что они не из города, а из села. Все восемь человек – харизматичные, яркие, смышлёные. Придумывать шутки команде помогают взрослые, а сами ребята сочиняют песни, сообщает "Тюменская область сегодня".

ИСТОЧНИК KP.RU

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