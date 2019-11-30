В Тюменской области обсудили состояние преступности по итогам девяти месяцев 2019 года

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-30T12:07:07+03:00

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Состояние преступности по итогам девяти месяцев 2019 года и анализ текущей наркоситуации в Тюменской области обсудили в минувший четверг на совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Тюменской области и областной антинаркотической комиссии. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, заседание провел губернатор Александр Моор.

По слова главы региона, все эти темы находятся во внимании органов власти и требуют координации действий всех ведомств, чтобы решить проблемы и выработать ответы на новые вызовы.

Врио начальника УМВД России по Тюменской области Валерий Суворов представил аналитические данные, которые характеризуют положение дел в регионе. Например, благодаря большой профилактической межведомственной работе в Тюменской области сохраняется тенденция сокращения числа зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии. С января по сентябрь 2019 года показатель снизился на 8,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Однако увеличилось число краж денег с банковских счетов и электронных средств платеже дистанционным способом. По мнению участников совещания, для стабилизации ситуации важную роль играет информирование граждан о видах и способах совершения подобных преступлений.

Как отметил прокурор Тюменской области Владислав Московских, сегодня система раскрытия преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий, пробуксовывает. По его словам, на федеральном уровне принято решение о создании киберполиции – специальных подразделений, которые будут более эффективно отвечать на сегодняшние вызовы времени и решать, стоящие перед правоохранительной системой в этой сфере задачи.

ИСТОЧНИК KP.RU