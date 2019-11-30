Тюменские выпускники, провалившие ЕГЭ в предыдущие годы, могут снова сдать экзамен

СЕГОДНЯ 11:21 2019-11-30T11:21:49+03:00

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В Тюмени стартовал приём заявлений для сдачи ЕГЭ выпускниками школ прошлых лет. Экзамен могут сдать те, у кого уже есть аттестат о среднем образовании, но с поступлением в вуз не срослось из-за невысоких баллов или смены направления профессиональной подготовки. Эти категории могут улучшить или получить результаты по русскому языку и математике (базовой и профильной) и предметам по выбору. Ограничений нет.

Как сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на департамент образования администрации Тюмени, заявления будут принимать до 1 февраля 2020 года. Его нужно подать лично, предоставив оригинал и копию паспорта (главные страницы и страница с пропиской), оригинал и копию аттестата о среднем общем образовании и оригинал и копию свидетельства о браке (при смене фамилии).

Заявления принимают по будням с 9 до 13 часов по адресу: ул. Республики, 17, каб. 208.

ИСТОЧНИК KP.RU