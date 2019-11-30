2019-11-30T08:03:54+03:00
Общество

Мнение тюменцев учтут при обсуждении тарифов на вывоз мусора на очередной период

Однако это будет сделано после того, как представят итоговые цифры реально образованного мусора
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Мнение тюменцев учтут при обсуждении тарифов на вывоз мусора на очередной периодМнение тюменцев учтут при обсуждении тарифов на вывоз мусора на очередной периодФото: pixabay.com
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Предварительные итоги ситуации по реализации реформы обращения с ТКО, стартовавшей 1 января 2019 года, рассмотрели на очередном заседании Общественной палаты Тюменской области. Как сообщили в департаменте экологии и недропользования Тюменской области, фактически масса отходов ТКО за 10 месяцев года ниже цифры, принятой при расчёте тарифа. Однако окончательные выводы сделают по итогам года: практика показывает, что объёмы мусора резко возрастают именно в последние месяцы.

Тем не менее, в соответствии с законом, разницу в расчетном и реальном количестве мусора могут учесть при установлении тарифа. По информации департамента и регионального оператора, в январе будут предоставлены итоговые цифры реально образованного мусора. Тогда, вместе с жителями региона, можно будет обсудить тарифы на следующий период.

По словам директора департамента экологии и недропользования Жанны Злобиной, норматив, действующий сейчас в регионе, - усреднённый. До 2019 года реальные объёмы ТКО не считали ни в одном регионе России.

- Отчетные данные были, но цифру - сколько образуется ТКО именно от населения - не один регион не имел из-за отсутствия выделенной статистической отчетности. Норматив накопления мусора не говорит о том, что человек ежедневно выкидывает равный объем мусора – сегодня меньше, завтра – больше, - пояснила Жанна Злобина.

Она поблагодарила жителей Тюменской области и активистов, которые продолжают вносить предложения и интересуются процессом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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