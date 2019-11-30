2019-11-30T09:39:41+03:00
Новый год 2019

Гостеприимные Дед Мороз и Баба-Яга ждут тюменцев на блины да пироги

В "Абалаке" 1 января открываетс резиденция Деда Мороза
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Гостеприимные Дед Мороз и Баба-Яга ждут тюменцев на блины да пирогиГостеприимные Дед Мороз и Баба-Яга ждут тюменцев на блины да пирогиФото: pixabay.com
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В туристическом комплексе «Абалак» 1 января 2020 года откроется резиденция Сибирского Деда Мороза. Во время новогодних праздников жителей Тюменской области будут ждать сказочные герои, новогодняя ёлка и традиционная русская кухня. По словам администратора туркомплекса «Абалак» Галины Исхановой, по традиции в эти дни сюда съезжается немало туристов.

- В этом году резиденция расположится в высоком деревянном тереме с резными окошками, работает ежегодно с 2010 года. Мы готовим много сюрпризов для своих гостей. Гости резиденции смогут побывать в приемной Дедушки Мороза и посидеть на его троне. Есть у Деда Мороза и та самая заветная табуреточка родом из детства, встав на которую, можно будет рассказать стихотворение и получить фирменный подарок, - цитирует Галину издание «Тюменская линия».

Соседкой Деда Мороза станет Баба-Яга, в избушке которой расположится её приёмная. Гостеприимная сказочница угостит всех горячими пирогами и блинами.

Здесь же можно посетить контактный зоопарк, прокатиться с деревянной горки, покататься на коньках и оленях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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