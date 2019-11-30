Куда поехать в бюджетное путешествие на новогодние праздники из Тюмени

СЕГОДНЯ 09:18 2019-11-30T09:18:36+03:00

Изменить размер текста: A A

С новогодними тревел-кейсами гости мультицентра «Моя территория». Лекцию для тех, кто решил отметить праздники вне родного дома, проведет тюменский блогер Екатерина Безгодова. На протяжении 6 лет спикер профессионально занимается туризмом, в том числе исследует мир вместо со своими маленькими детьми. Екатерина владеет собственным туристическим агентством и регулярно делится со своей аудиторией в социальных сетях лайфхаками бюджетных и нестандартных путешествий. На лекции участники узнают, куда можно отправиться в праздничное путешествие в нашем регионе, России, а также за пределы страны.

— Декабрь всегда ассоциируется с приятными хлопотами, связанными с грядущими праздниками, а также с логическим завершением всех дел и хлопот. На лекции мы совместим приятное с полезным: проверим всю важную информацию о качественных путешествиях, чтобы потом применить ее на практике, отправившись в долгожданный отпуск, — делится Екатерина Безгодова, спикер.

В декабре посетителей мультицентра «Моя территория» ожидает еще больше событий, которые помогут расслабиться и сделать будущий год более продуктивным. 12 декабря в 18:30 состоится новогодний квиз, а 19 декабря в это же время пройдет мастер-класс по изготовлению карты желаний. Мероприятие состоится в мультицентре «Моя территория» (Ванцетти, 1), 5 декабря в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU