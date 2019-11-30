2019-11-30T09:18:36+03:00
Туризм

Куда поехать в бюджетное путешествие на новогодние праздники из Тюмени

Тюменский блогер поделится новогодними тревел-кейсами
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Куда поехать в бюджетное путешествие на новогодние праздники из ТюмениКуда поехать в бюджетное путешествие на новогодние праздники из ТюмениФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

С новогодними тревел-кейсами гости мультицентра «Моя территория». Лекцию для тех, кто решил отметить праздники вне родного дома, проведет тюменский блогер Екатерина Безгодова. На протяжении 6 лет спикер профессионально занимается туризмом, в том числе исследует мир вместо со своими маленькими детьми. Екатерина владеет собственным туристическим агентством и регулярно делится со своей аудиторией в социальных сетях лайфхаками бюджетных и нестандартных путешествий. На лекции участники узнают, куда можно отправиться в праздничное путешествие в нашем регионе, России, а также за пределы страны.

— Декабрь всегда ассоциируется с приятными хлопотами, связанными с грядущими праздниками, а также с логическим завершением всех дел и хлопот. На лекции мы совместим приятное с полезным: проверим всю важную информацию о качественных путешествиях, чтобы потом применить ее на практике, отправившись в долгожданный отпуск, — делится Екатерина Безгодова, спикер.

В декабре посетителей мультицентра «Моя территория» ожидает еще больше событий, которые помогут расслабиться и сделать будущий год более продуктивным. 12 декабря в 18:30 состоится новогодний квиз, а 19 декабря в это же время пройдет мастер-класс по изготовлению карты желаний. Мероприятие состоится в мультицентре «Моя территория» (Ванцетти, 1), 5 декабря в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области обсудили состояние преступности по итогам девяти месяцев 2019 года
Более сотни предложений туристической отрасли представили тюменцы на фестивале «Открой свою Сибирь»
Тюменские выпускники, провалившие ЕГЭ в предыдущие годы, могут снова сдать экзамен
В центре соцобслуживания населения Тюменского района здоровые сотрудники и успешный коллектив
Гостеприимные Дед Мороз и Баба-Яга ждут тюменцев на блины да пироги
Мнение тюменцев учтут при обсуждении тарифов на вывоз мусора на очередной период
Тюменским автолюбителям предлагают «потрогать» асфальт, прежде чем садиться в машину
Погода в Тюмени 30 ноября: каков будет день на Григория - такой будет зима
Подрастающее поколение Тюменской области растёт на примерах подвигов героев-земляков
На конференции «Диалог культур» выбирают лучшего учителя татарского языка и литературы
В правительстве Тюменской области обсудили меры по противодействию коррупции
Для девочек из сельского социального дома проводят занятия по гимнастике
Тюменские офтальмологи освоили уникальную методику лечения патологий слёзоотводящих путей
Стены и потолки перинатального центра Областной больницы №3 покрыли напылением ионов серебра
Тюменская стоматологическая клиника на день превратится в военный госпиталь
Достижения Тюменской области, Югры и ЯНАО объединят в деятельности межрегионального Западно-Сибирского НОЦ
Губернатор Тюменской области и руководитель Росстата обсудили подготовку к предстоящей переписи населения