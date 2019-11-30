2019-11-30T07:10:06+03:00
Авто

Тюменским автолюбителям предлагают «потрогать» асфальт, прежде чем садиться в машину

Это нужно для того, чтобы правильно выбрать манеру движения на авто
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменским автолюбителям предлагают «потрогать» асфальт, прежде чем садиться в машинуТюменским автолюбителям предлагают «потрогать» асфальт, прежде чем садиться в машинуФото: Татьяна Коркина
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Тюменские автоинспекторы советуют водителям обращать особое внимание на выбор безопасной скорости в связи с повышенной опасностью на зимних дорогах. По автомагистралям нужно двигаться осторожно, без резких и рискованных манёвров, соблюдая дистанцию, даже если автомобиль «переобули» в зимнюю резину.

Не менее важно убедиться в работоспособности стеклоочистителей и осветительных приборов. Если будет плохая видимость – можно не заметить появившегося на дороге пешехода или рассчитать скорость встречного транспорта. Всё это может спровоцировать ДТП. По словам профессионального дрифтера Максима Шляпникова, зимой асфальт где-то сухой, где-то – с гололёдом, поэтому водителю сложно сориентироваться в каждой ситуации.

- Ни одна система курсовой устойчивости в современных автомобилях никогда не заменит голову человека. Поэтому первый и очень важный совет - будьте предельно внимательны на дорогах, - рассказа он.

Дрифтер посоветовал «потрогать» асфальт, когда выходите из дома, чтобы выбрать правильную манеру движения на автомобиле. Один из опаснейших манёвров на дороге – обгон, если на дороге снег и дождь. Во время обгона плавно нажимайте педаль газа и постепенно увеличивайте скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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