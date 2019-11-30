СЕГОДНЯ 06:24 2019-11-30T06:24:18+03:00

Погода в Тюмени 30 ноября: каков будет день на Григория - такой будет зима Фото: Татьяна Коркина

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В Тюмени сегодня, 30 ноября, ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -10…-15 C, днем -5…-10 C.

По народному календарю 30 ноября – День святителя Григория Чудотворца, жившего в III веке в Малой Азии. На Руси его называли «Зимоуказателем», кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней — следующий год.

Люди подмечали: каков Григорий – такой будет и зима.

ИСТОЧНИК KP.RU