Подрастающее поколение Тюменской области растёт на примерах подвигов героев-земляков

СЕГОДНЯ 21:44 2019-11-29T21:44:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Торжественная церемония награждения победителей IV этапа областного конкурса «Узнай героя-земляка» состоялась в Тюменском железнодорожном колледже. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, его основная цель – патриотическое воспитание подрастающего поколения на примерах подвигов героев-земляков и сохранение исторической памяти.

Конкурс, который стартовал в 2015 году, проводился в несколько этапов. Итоги конкурса подводились по пяти номинациям: «Лучший музей», «Лучший альбом», «Лучшая стенгазета», «Лучший видеоролик», «Лучший урок мужества». В этом году образовательные учреждения и музеи, ветеранские организации и общественность Тюменской области участвовали в сборе и оформлении материалов, посвященных нашим землякам, 44 героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, которые родились в 1904, 1909, 1914, 1919, 1924 годах.

После муниципальных этапов областной оргкомитет получил 91 лучшую работу из 56 образовательных учреждений. В числе победителей - представители Абатского, Аромашевского, Бердюжского, Ишимского, Казанского, Упоровского, Сладковского, Сорокинского, Тюменского районов, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, Тюмени, Тобольска и Ялуторовска. Конкурсантов, которые заняли призовые места, наградили дипломами и ценными подарками от организаторов конкурса.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что XVIII областной военно-патриотический образовательный слет «Юные ратники», посвящённый Дню воинской славы России (Дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских в сражении под Москвой 5 декабря 1941 года), состоится в детском загородном центре «Алые паруса» с 3 по 5 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU