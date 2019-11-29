2019-11-29T21:44:55+03:00
Общество

Подрастающее поколение Тюменской области растёт на примерах подвигов героев-земляков

В регионе подвели итоги областного конкурса «Узнай героя-земляка»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Подрастающее поколение Тюменской области растёт на примерах подвигов героев-земляковПодрастающее поколение Тюменской области растёт на примерах подвигов героев-земляков
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Торжественная церемония награждения победителей IV этапа областного конкурса «Узнай героя-земляка» состоялась в Тюменском железнодорожном колледже. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, его основная цель – патриотическое воспитание подрастающего поколения на примерах подвигов героев-земляков и сохранение исторической памяти.

Конкурс, который стартовал в 2015 году, проводился в несколько этапов. Итоги конкурса подводились по пяти номинациям: «Лучший музей», «Лучший альбом», «Лучшая стенгазета», «Лучший видеоролик», «Лучший урок мужества». В этом году образовательные учреждения и музеи, ветеранские организации и общественность Тюменской области участвовали в сборе и оформлении материалов, посвященных нашим землякам, 44 героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, которые родились в 1904, 1909, 1914, 1919, 1924 годах.

После муниципальных этапов областной оргкомитет получил 91 лучшую работу из 56 образовательных учреждений. В числе победителей - представители Абатского, Аромашевского, Бердюжского, Ишимского, Казанского, Упоровского, Сладковского, Сорокинского, Тюменского районов, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, Тюмени, Тобольска и Ялуторовска. Конкурсантов, которые заняли призовые места, наградили дипломами и ценными подарками от организаторов конкурса.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что XVIII областной военно-патриотический образовательный слет «Юные ратники», посвящённый Дню воинской славы России (Дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских в сражении под Москвой 5 декабря 1941 года), состоится в детском загородном центре «Алые паруса» с 3 по 5 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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