2019-11-29T21:06:35+03:00
Спорт

Для девочек из сельского социального дома проводят занятия по гимнастике

Проект «Гимнастика в дом» является участником конкурса проектов «Моя идея»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Для девочек из сельского социального дома проведу занятия по гимнастике. Фото: Моя территорияДля девочек из сельского социального дома проведу занятия по гимнастике. Фото: Моя территория
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Спортивные занятия по гимнастике для девочек 5-8 лет из дома социальной реабилитации семей и детей «Борки» проводят тюменские студенты. Проект «Гимнастика в дом» - участник грантового конкурса проектов «Моя идея» 2019. В этом году он получил поддержку в сумме чуть больше 58 тысяч рублей, общая сумма расходов обошлась почти в 51,5 тысяч рублей.

Идею проекта с детьми, которые остались без попечения родителей, возникла у руководителя Екатерины Радугины на III курсе обучения Института физической культуры. Именно она поняла, чем хочет заниматься и как видит будущую профессию – тренера по спортивной гимнастике с акцентом на ЛФК и корригирующую гимнастику. В спортивной гимнастике Екатерина шесть лет.

- Это база, в которую закладывается акцент на укрепление осанки и всех мышечных групп. В ней нуждаются дети, оставшиеся без попечения родителей, так как физическая нагрузка в обычных условиях недостаточна для их возраста, - рассказала руководитель проекта.

По словам руководителя конкурса проектов «Моя идея» Алексея Суворова, этот проект привлёк внимание экспертной комиссии ещё во время очной защиты. Он отметил, что экспертов заинтересовало то, что «Гимнастика в дом» предполагает систематичность занятий на протяжении полугода, а не разово.

- Организаторы сразу же задались высокими целями на будущее и решили, что будут продолжать проект даже независимо от грантовой поддержки, - отметил Алексей Суворов.

Тренировки для девочек из социального дома помогли создать благоприятные условия для всестороннего развития личности, подготовили функциональное состояние организма и позволили освоить навыки спортивной гимнастики детей дошкольного и младшего возраста.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», конкурс социальных проектов «Моя идея» поддерживает и реализовывает идеи жителей региона. В 2019 году на социально-значимую инициативу можно было получить от 50 до 250 тысяч рублей, всего было заявлено 109 инициатив, 87 из них прошли этап очной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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