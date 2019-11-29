2019-11-29T20:39:37+03:00
Здоровье

Стены и потолки перинатального центра Областной больницы №3 покрыли напылением ионов серебра

В медицинском учреждении ведётся капитальный ремонт в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент здравоохранения Тюменской областиФото: департамент здравоохранения Тюменской области
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Перинатальный центр тобольской Областной больницы №3 вступил в активную фазу капитального ремонта, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, учреждение по-прежнему работает и принимает пациентов без ограничений. Правда, гинекологическое отделение временно переведено в соседнее здание стационара Областной больницы №3.

Одновременно обновляется отделение анестезиологии-реанимации, родового блока и второго акушерского отделения. Стены и потолки будут отделаны гипсометаллическими медицинскими панелями со специальным антибактериальным напылением ионов серебра. Панели легко поддаются медицинской обработке, отвечают высоким стандартам гигиены и отталкивают бактерии и микроорганизмы.

То же самое сделают и в операционных, которые также оснастят новой системой бестеневого освещения и приточно-вытяжной вентиляцией с многоступенчатой очисткой воздуха.

С расчётом на естественное освещение, в родовых палатах улучшили планировку. Все девять палат будут оснащены удобными и многофункциональными родовыми креслами. Во всех палатах акушерского отделения установят удобные душевые кабины на уровне пола без поддонов. Также будет обновлена вся мебель в зонах отдыха и ожидания для пациенток и посетителей. В женской консультации обустроят дополнительные туалеты и улучшат планировку.

Три из обновлённых пожарных выходов оборудуют электроподъёмниками для маломобильных пациентов. Специалисты обновят электропроводку и систему водопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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