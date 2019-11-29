2019-11-29T20:13:34+03:00
Звезды

Тюменская стоматологическая клиника на день превратится в военный госпиталь

Проект «Тюмень – город госпиталей» реализуется в рамках национального проекта «Культура»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская стоматологическая клиника на день превратится в военный госпиталь. Фото: Моя территорияТюменская стоматологическая клиника на день превратится в военный госпиталь. Фото: Моя территория
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В военный госпиталь на один день превратится стоматологическая клиника ТюмГМА. В рамках реализации национального проекта «Культура», студенты-медики покажут жителям города, какими были больницы времён Великой Отечественной войны. Придумал проект «Тюмень – город госпиталей» 21-летний четверокурсник лечебного факультета Ярослав Ренин, который хочет показать тюменцам и иностранцам, какой вклад в победу внесли медицинские работники.

Событие пройдёт 30 ноября в 15 часов в формате квеста. Сначала посетители узнают историю Тюмени и городских госпиталей в годы Великой Отечественной войны, а потом увидят палату больных и поприсутствуют на инсталляции работы хирургов в операционной того времени. Студенты наденут одежду медсестёр и солдат тех времён и проведут мастер-класс по десмургии (науке о наложении повязок и шин). В реконструкции поучаствуют 8 студенческих групп, которые будут прибывать каждые полчаса, по расписанию.

Напомним, впервые проект «Тюмень — город госпиталей» прошел в мае 2016 года, тогда его организацией занимался департамент здравоохранения Тюменской области вместе со студентами и сотрудниками ТюмГМУ. В то время Ярослав уже развивал студенческое самоуправление и решил, что мероприятие должно стать ежегодным. По словам студента, проект отличается от проекта 2016-го года. Экскурсоводами будут сами студенты-медики, которые проведут одну экскурсию для иностранных студентов на английском языке. Для реалистичности всех участников загримируют.

Отметим, что средства в размере 88 тысяч рублей организаторы выиграли в конкурсе проектов «Моя идея».

ИСТОЧНИК KP.RU

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