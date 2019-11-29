Губернатор Тюменской области и руководитель Росстата обсудили подготовку к предстоящей переписи населения

СЕГОДНЯ 19:42 2019-11-29T19:42:06+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 29 ноября, встретился с руководителем Федеральной службы государственной статистики Павлом Малковым, который прибыл в Тюменскую область с рабочим визитом. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, стороны обсудили актуальные вопросы по подготовке к Всероссийской переписи населения 2020 года и вопросы информационного взаимодействия с Федеральной службой государственной статистики.

По словам главы региона, Тюменская область ведёт активную подготовку к предстоящей переписи. Сегодня есть возможность выработать решения, которые позволят участникам на федеральном, региональном и муниципальном уровнях выполнить все поставленные задачи.

- Несмотря на цифровизацию, проведение переписи – важное мероприятие, которое позволяет получить не только количественную, но и качественную информацию, необходимую для принятия управленческих решений, - отметил Александр Моор.

Как отметил руководитель Росстата Павел Малков, Всероссийская перепись 2020 года будет непростой. Предстоит провести большую информационно-разъяснительную работу с гражданами, которые должны понимать, почему ей необходимо принять участие в переписи. Её важная составляющая – цифровой формат. По мнению Малкова, интернет-перепись, планшеты для переписчиков и новые информационные системы – это новые качества, новый уровень и новые риски, с которыми никто раньше не сталкивался.

- Наша совместная задача максимально вовлечь граждан в перепись через единый портал государственных услуг. Тюмень традиционно в числе лидеров в этом направлении и мы рассчитываем, что и в организации мероприятий по проведению переписи будет в числе передовых, – подчеркнул Павел Малков.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU