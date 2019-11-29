2019-11-29T19:07:41+03:00
Туризм

Советник руководителя Ростуризма: в Тюменскую область хочется приезжать на тур выходного дня

Наталья Осипова поделилась впечатлениями от нашего региона на форсайт-форуме «Сибирь – Урал»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Советник руководителя Ростуризма: в Тюменскую область хочется приезжать на тур выходного дняСоветник руководителя Ростуризма: в Тюменскую область хочется приезжать на тур выходного дня
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В Тюменскую область хочется приезжать на тур выходного дня, потому что здесь действительно есть что посмотреть и куда съездить. Такое мнение выразила советник руководителя Ростуризма Наталья Осипова, общаясь с журналистами на туристическом форуме «СибирьУрал», который проходит в эти дни в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

По её словам, оценивая перспективы развития, прежде всего нужно говорить о деловом туризме, который развивается событийными мероприятиями и конференциями. Кроме того, стоит отметить и развитие экскурсионного туризма.

- Тюменская область – один из лидеров по продвижению и формированию брендовых маршрутов, например, «Императорского маршрута». Кроме того, это сити-туры, туры выходного дня, которые смогут привлечь москвичей и жителей Санкт-Петербурга. Также востребован оздоровительный туризм, потому что в регионе есть огромное количество источников, санаториев очень высокого класса. И хотелось бы обратить внимание на развитие охотничьего туризма, так как он может дать очень хорошие результаты, - отметила Наталья Осипова.

Чтобы развивать эти виды туризма, Ростуризм планирует и дальше активно работать вместе с правительством Тюменской области. Есть идеи провести общие событийные мероприятия зимой, чтобы продвигать зимний туризм. Есть и задумка организации летних событийных мероприятий в софинансировании с бизнесом – например, рок-фестиваль.

- Мы хотим совместить его с арт-фестивалем для привлечения молодых профессионалов, художников, чтобы они здесь работали, создавали малые архитектурные формы. Это будет прекрасным началом для продвижения летнего турпродукта. Мы считаем, что команда Тюменской области уже многого добилась, она профессиональна. Мы готовы их поддерживать, - отметила Наталья Осипова, добавив, что в регионе планируется организовать инфотуры с участием федеральных туроператоров. Это нужно для того, чтобы туристский продукт был представлен во всех системах бронирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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